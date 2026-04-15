همگرایی گردشگری و فرهنگی رونق اقتصادی کردستان را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز چهارشنبه ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵ در نشست با علی اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، با تاکید بر پتانسیلهای بیبدیل گردشگری و فرهنگی این استان به عنوان موتور محرکه توسعه، خواستار تقویت همکاریها برای معرفی مفاخر هنری و توسعه رویدادهای فرهنگی و گردشگری شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان اظهار کرد: این استان از مزیتهای برجستهای در حوزه میراث تاریخی، فرهنگی، آیینهای بومی و جاذبههای طبیعی برخوردار است که با برنامهریزی راهبردی و همافزایی دستگاههای فرهنگی، میتوان این ظرفیتها را به قطبهای توسعه اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرد.
او با اشاره به ضرورت تبدیل رویدادهای فرهنگی و گردشگری به برندهای ماندگار افزود: جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی-گردشگری استان باید از حالت مقطعی خارج شده و با پیوست رسانهای، به معرفی هرچه بهتر جاذبههای فرهنگی و هنری کردستان در سطح ملی و بینالمللی کمک کنند.
طالبنیا با پیشنهاد راهاندازی موزههای تخصصی چون موزه هنرهای معاصر و موزه مطبوعات در استان، عنوان کرد: این موزهها میتوانند به مراکز مهم فرهنگی و جذب گردشگر تبدیل شوند و در کنار همافزایی با ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، هویت فرهنگی استان را بیش از پیش تقویت کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با بیان اینکه این دو مجموعه در ساختار فرهنگی، اجتماعی و هنری استان اشتراکات فراوانی دارند، یادآور شد: امیدواریم با یک همافزایی هدفمند و برنامهریزی منسجم بتوانیم کردستان را بیش از پیش به جایگاه شایستهاش در عرصه تاریخ، فرهنگ و هنر معرفی کنیم.
