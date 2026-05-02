تشکیل شورای مشورتی روستای «ریاب» برای پیوستن به شبکه جهانی روستاهای گردشگری (BTV)

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی بهاروند با تشریح ظرفیتهای منحصربهفرد روستای ریاب در شهرستان گناباد، اظهار کرد: این روستا با تلفیقی از بافت سنتی احیا شده و مجاورت با قنات ثبت جهانی قصبه، پتانسیل بالایی برای اقناع ارزیابان سازمان گردشگری ملل متحد دارد.
رئیس گروه توسعه جاذبهها و محصولات معاونت گردشگری تأکید کرد: در مدل جدید توسعه، تمرکز اصلی بر «گردشگری جامعهمحور» (Community Based Tourism) است تا منافع حاصل از گردشگری مستقیماً به اهالی برسد.
نماینده پروژه روستاهای جهانی در کشور، با اشاره به تشکیل «شورای مشورتی روستا» (Village Consultation Council) خاطرنشان کرد: این شورا با حضور حداکثری زنان و مردان ریاب، اعضای شورای اسلامی و دهیار تشکیل شده است. هدف از این نشست، تبیین شاخصهای ۹گانه ارزیابی سازمان ملل و تقسیم وظایف میان اهالی برای تکمیل دقیق پرونده و ارتقای زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی روستا بود.
بهاروند در ادامه این گزارش، به مصوبات عملیاتی این نشست اشاره کرد و افزود: تولید محتوای هوشمندانه، کلید معرفی ریاب در سطح بینالمللی است. بر همین اساس، تیم تولید محتوا جهت مستندسازی ظرفیتها تشکیل شده و مقرر گشته است آرشیو تصاویر و فیلمهای سالهای گذشته نیز بازنشر شود.
انتهای پیام/
نظر شما