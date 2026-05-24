دارابی: «فرهنگ مقاومت» میراث ماندگار ایرانیان در برابر جنگ و تهاجم است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی در آیین رونمایی از الواح ثبت‌شده آثار ملموس و ناملموس جنگ تحمیلی رمضان و تجلیل از خانواده معظم شهدا که صبح امروز (یکشنبه سوم خرداد) همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: در چنین روزی و در عملیات بیت‌المقدس، خرمشهر پس از ۱۹ ماه اشغال، آزاد شد و ۱۶ هزار نیروی دشمن، کشته و زخمی شدند و ۱۹ هزار نیروی دشمن به اسارت درآمدند.

وی افزود: جنگ تحمیلی هشت ساله با هدف نابودی جمهوری اسلامی به ۸۷ شهر، ۲۶۷۶ روستای کشور آسیب های کلی وارد کرد. ۳۲۹ هزار واحد مسکونی و تجاری شهری و ۷۷ هزار واحد مسکونی روستایی به کلی ویران شد.

به گفته دارابی، بالغ بر هزار میلیارد دلار خسارت‌های قابل مشاهده و ملموس، تنها بخشی از خسارت جنگ بود اما در نهایت این ایران بود که پیروز شد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی به جنگ دوم تحمیلی در خرداد ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: در «جنگ ۱۲ روزه» آمریکا و اسرائیل دو قدرت اتمی دنیا به ایران حمله کردند، جمعی از فرماندهان ارشد و عالی‌رتبه نیروهای مسلح و تعدادی از دانشمندان و مردم را ترور و به شهادت رساندند.

وی ادامه داد: در جنگ سوم تحمیلی موسوم به «جنگ رمضان» باز آمریکا، اسرائیل و این بار متحدان منطقه ای آنها هم مشارکت داشتند. ۱۳ هزار و ۵۰۰ هدف را بمباران کردند و بیش از ۴۰۰۰ نفر از مردم را به شهادت رساندند، بخش زیادی از زیرساخت ها را هم ویران کردند. اما باز ایران بود که پیروز شد.

دارابی در تببین دلایل پیروزی ایران گفت: رهبری بصیر و هوشیار، نیروهای مسلح مقتدر و غیور، دولت خدمتگزار و پای کار و «اتحاد مقدس ملت ایران» را باید مهمترین علل ناکامی دشمنان و پیروزی مردم ایران برشمرد. اما آنچه که اصلی ترین عامل پیروزی است، همانا «فرهنگ دفاع و مقاومت» است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی درباره ویژگی‌های فرهنگ مقاومت گفت: خداباوری، آخرت گرایی، ایثارگری، شهادت طلبی، تقدم منافع ملی بر منافع فردی، روحیه جهاد و شکست ناپذیری، غیرت انقلابی، بیگانه ستیزی، شجاعت و استقلال طلبی را باید از مهم ترین مختصات فرهنگ مقاومت و دفاع ایرانیان برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی بسیج در دفاع مقدس اول و ثبت‌نام ۳۰ میلیون نفر در «پویش جانفدا» در دفاع مقدس سوم افزود: نزدیک به ۳ ماه است که مردم ایران در شهرها و روستاها، در میادین، خیابان و محلات، اجتماعات بزرگ انسانی را در مقابله با تجاوز دشمنان و حمایت از نیروهای مسلح و مسئولان برپا کرده‌اند.

دارابی ادامه داد: این زنجیره بزرگ انسانی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فهرست آثار ثبت ملی ایران جای گرفت و ثبت ملی شد. جهانیان به این بصیرت، آمادگی و هوشیاری ایرانیان در عین حیرت اما تحسین کردند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور تأکید کرد: باید قدر این ارزش‌های فرهنگی دفاع و مقاومت را بدانیم و اجازه بروز خلل در این اتحاد مقدس را ندهیم. از هر گونه مصادره کردن به نام این و آن جدا خودداری شود. این سرمایه اجتماعی بزرگ که در قالب حضور، همدلی، انسجام اجتماعی، اتحاد ملی، بروز کرده است را حفاظت و صیانت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تجلیل و گرامیداشت یاد و راه شهیدان، جانبازان و مدافعان وطن و پاسداران کیان و مرزهای جغرافیایی و عقیدتی کشور در گروی شناخت درست اهداف، آرمان‌ها و رفتار آنان است.

