بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا نورانی با اعلام این خبر گفت: شهرستان تربت حیدریه از ظرفیتهای گردشگری در حوزههای مختلف از جمله اماکن تاریخی، مذهبی، موزهها و مفاخر، وجود معادن سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، آداب و رسوم ریشهدار برخوردار است که توجه بیشتر به این موارد و برندینگ شهری قادر است سهم قابل توجهی از گردشگران را به خود اختصاص دهد و رونق اقتصاد گردشگری شهری را به ارمغان آورده و از معبر به مقصد گردشگری تبدیل شود.
او افزود: این موسسه با توجه به تجربههای موفق در حوزه توسعه زیرساختهای اقتصاد گردشگری، سرمایهگذاری، مشاوره، تدوین طرحهای رفاه شهروندی، مشارکت در توسعه کسب وکارهای محلی، برگزاری رویدادها، نمایشگاه و دیگر ظرفیتها در حوزه اقامت و تورگردانی، قادر است علاوه بر معرفی و اطلاعرسانی ظرفیتهای موجود، کمک کند تا شهرستان تربت حیدریه صرفا جنبه گذری برای گردشگران نباشد .
وحید فرختبار شهردار تربت حیدریه نیز در این جلسه، از موسسه توسعه گردشگری، بابت آمادگی از ساز و کار همکاری دو جانبه و فعالیتهای مشترک، قدردانی به عمل آورد و استقبال خود را برای آغاز این همکاری اعلام کرد و با بیان ظرفیتها شهرداری، به تشریح عناوین مورد توجه شورا در قالب همکاری مؤثر طرفین پرداخت .
در ادامه جلسه، اعضای شورای شهر و روسای کمیسیونهای سرمایهگذاری و اقتصادی، عمران و فرهنگی و اجتماعی شهرداری تربت حیدریه و اعضای موسسه توسعه گردشگری، نقطه نظرات خود برای رسیدن به راهکارهای نوین و همچنین توسعه تعاملات و اجرای پروژههای مشترک به تفضیل بیان کردند و نمایندگان تخصصی گروههای کاری برای هر موضوع تعیین و مشخص شد.
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