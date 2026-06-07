۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳

مدیر موسسه توسعه گردشگری مشهد:

تربت حیدریه می‌تواند از معبر به مقصد گردشگری تبدیل شود 

تربت حیدریه می‌تواند از معبر به مقصد گردشگری تبدیل شود 

مدیر موسسه توسعه گردشگری مشهد  با حضور در صحن شورای اسلامی شهر تربت حیدریه ضمن سخنرانی در این جلسه، از توافق درباره تقویت همکاری‌های مشترک با شهرداری  و کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر  تربت حیدریه خبر داد .

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا نورانی با اعلام این خبر گفت: شهرستان تربت حیدریه از ظرفیت‌های گردشگری در حوزه‌های مختلف از جمله اماکن تاریخی، مذهبی، موزه‌ها  و مفاخر، وجود معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، آداب و رسوم ریشه‌دار برخوردار است که توجه بیشتر به این موارد و برندینگ شهری قادر است سهم قابل توجهی از گردشگران را به خود اختصاص دهد و رونق اقتصاد گردشگری شهری  را به ارمغان آورده و از معبر به مقصد گردشگری تبدیل شود.

او افزود: این موسسه با توجه به تجربه‌های موفق در حوزه توسعه زیرساخت‌های اقتصاد گردشگری،  سرمایه‌گذاری، مشاوره، تدوین طرح‌های رفاه شهروندی، مشارکت در توسعه کسب وکارهای محلی،  برگزاری رویدادها، نمایشگاه و دیگر ظرفیت‌ها در حوزه اقامت و تورگردانی، قادر است علاوه بر معرفی و اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های موجود،  کمک کند تا شهرستان تربت حیدریه صرفا جنبه گذری برای گردشگران نباشد .

وحید فرخ‌تبار شهردار تربت حیدریه نیز در این جلسه، از موسسه توسعه گردشگری، بابت  آمادگی از ساز و کار همکاری دو جانبه  و  فعالیت‌های مشترک، قدردانی به‌ عمل آورد و استقبال خود را برای آغاز این همکاری  اعلام کرد و با بیان ظرفیت‌ها شهرداری، به تشریح عناوین مورد توجه شورا در قالب همکاری مؤثر طرفین پرداخت .

در ادامه جلسه، اعضای شورای شهر و روسای کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی،  عمران و فرهنگی و اجتماعی شهرداری تربت حیدریه و اعضای موسسه توسعه گردشگری، نقطه نظرات خود برای رسیدن به راهکارهای نوین و همچنین توسعه تعاملات و اجرای پروژه‌های مشترک به تفضیل بیان کردند و نمایندگان تخصصی  گروه‌های کاری برای هر موضوع تعیین و مشخص شد.

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کد خبر 1405031701262
مهدی ارجمند
دبیر مهدی ارجمند

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