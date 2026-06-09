به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: روز دوشنبه ۱۸ خردادماه جاری در پی تعامل و همکاری با نیروی انتظامی شهرستان ملکشاهی، یک نفر متهم در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: در بازرسی از منزل شخصی این فرد، تعداد ۶ قطعه شیء تاریخی و فرهنگی به همراه یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز کشف و ضبط شد.
او تصریح کرد: اشیای مکشوفه شامل چهار قبضه خنجر مفرغی مربوط به دوره عصر آهن، یک عدد لیوان و یک قطعه کفندوز از جنس مس متعلق به دوره معاصر است که پس از بررسیهای کارشناسی، اصالت و قدمت آنها تأیید شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: مقابله با حفاریهای غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی از اولویتهای این ادارهکل است و در این مسیر، همکاری دستگاههای انتظامی و مشارکت مردم نقش تعیینکنندهای در صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان دارد.
او از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز و خرید و فروش اشیای تاریخی، مراتب را به یگان حفاظت میراثفرهنگی و مراجع انتظامی اطلاع دهند.
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