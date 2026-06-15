به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با گرامیداشت هفته صنایعدستی و در راستای سیاستهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای صیانت، ترویج و معرفی میراث ناملموس ایران، آیین نمایش مستند «پتهدوزی؛ میراث ناملموس» صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ به همت ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آمفیتئاتر این وزارتخانه برگزار شد.
این مستند که پیشتر موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین روایتگری از بیستوسومین جشنواره بینالمللی فیلمهای باستانشناسی آمریکا شده است، با حضور روزبه کردونی مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، امین صانعیمهری سرپرست ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی، نرگس رجایی مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی و هنرهای سنتی، فرزاد اوجانی مدیرکل تجاریسازی و بازاریابی معاونت صنایعدستی، حسین خواجهبیدختی مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایعدستی، جمعی از پژوهشگران، هنرمندان، فعالان حوزه میراثفرهنگی و عوامل تولید اثر به نمایش درآمد.
برگزاری کارگاه زنده پتهدوزی از دیگر بخشهای این رویداد فرهنگی بود؛ برنامهای که با هدف معرفی ظرفیتهای کمنظیر صنایعدستی ایران، تقویت گفتمان حفاظت از میراث ناملموس و تبیین نقش هنرهای سنتی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه دیپلماسی فرهنگی کشور برگزار شد. این کارگاه، جلوهای عینی از پیوند میان میراث زنده، دانش بومی و مهارتهای هنری نسلهای مختلف را به نمایش گذاشت و بر اهمیت انتقال این سرمایه فرهنگی به نسلهای آینده تاکید کرد.
پس از نمایش مستند «پتهدوزی؛ میراث ناملموس» به کارگردانی اعظم رمضانپور و تهیهکنندگی محمدمهدی ملکقاسمی، حاضران به بیان دیدگاهها و ارزیابی ابعاد فرهنگی، هنری و پژوهشی این اثر پرداختند.
در این مراسم، امین صانعیمهری با قدردانی از عوامل تولید مستند، کسب موفقیت در یکی از معتبرترین رویدادهای تخصصی حوزه فیلمهای باستانشناسی جهان را نشانه ظرفیت بالای روایتگری فرهنگی ایران دانست و اظهار کرد: معرفی هنرهای سنتی و میراث ناملموس کشور از مسیر تولیدات فاخر رسانهای و مستند، نقشی مؤثر در ارتقای تصویر فرهنگی ایران در سطح بینالمللی و توسعه تعاملات فرهنگی با جهان ایفا میکند.
وی افزود: پتهدوزی بخشی از حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و روایت زیسته مردمانی است که طی قرنها توانستهاند اصالت، زیبایی و مهارت را در قالب یک هنر ماندگار حفظ و منتقل کنند.
مستند «پتهدوزی؛ میراث ناملموس» با نگاهی پژوهشمحور و روایتی هنرمندانه، به معرفی پیشینه، ارزشهای فرهنگی، شیوههای تولید و جایگاه اجتماعی این هنر اصیل ایرانی پرداخته و تلاش میکند اهمیت صیانت از میراث ناملموس را در فرآیند توسعه فرهنگی و هویتسازی ملی تبیین کند.
در پایان این آیین، از محمدمهدی ملکقاسمی تهیهکننده مستند «پتهدوزی؛ میراث ناملموس» و سمیه نادری هنرمند حاضر در کارگاه زنده پتهدوزی، به پاس تلاش در معرفی و پاسداری از میراث فرهنگی و هنرهای سنتی ایران، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
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