به گزارش خبرنگار میراثآریا، طاهر میرزایی روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته صنایعدستی، نشستی با حضور معاون عمرانی فرمانداری کنارک، معاون کمیته امداد امام خمینی (ره)، دهیار روستای شمهسر و جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی شهرستان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کنارک افزود: در این نشست، ظرفیتها، توانمندیها و مسائل مرتبط با حوزه صنایعدستی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای حمایت از هنرمندان و توسعه این بخش مورد تبادل نظر قرار گرفت.
او بیان کرد: صنایعدستی یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی شهرستان کنارک به شمار میرود و حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه نقش مهمی در حفظ میراث فرهنگی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد محلی دارد.
میرزایی ادامه داد: در این مراسم از تلاشها و فعالیتهای ارزشمند دو نفر از بانوان فعال حوزه صنایعدستی شهرستان به پاس خدمات و نقشآفرینی مؤثر در حفظ و ترویج هنرهای سنتی تجلیل شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کنارک خاطرنشان کرد: همچنین در اقدامی ارزشمند، یکی از هنرمندان صنایعدستی شهرستان با اهدای یک اثر معرقکاری شده با صدف، از حمایتها و اقدامات انجام شده در حوزه صنایعدستی قدردانی کرد.
انتهای پیام/
نظر شما