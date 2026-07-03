به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدهادی طهرانیمقدم روز جمعه ۱۲ تیرماه در نخستین جلسه کمیته ویژه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب که به دبیری رئیس اداره حراست اداره کل برگزار شد اظهار کرد: حضور در آیینهای عزاداری، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، وظیفهای ارزشمند و برخاسته از احساس مسئولیت، قدردانی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان وبلوچستان افزود: به همین منظور، هیچگونه محدودیتی برای حضور داوطلبانه کارکنان ادارهکل در این مراسم وجود ندارد و همه همکاران میتوانند با هماهنگی لازم در این آیین باشکوه که به طور حتم صحنهای برای نمایش وحدت ملی، اقتدار ایران، همبستگی اجتماعی و بازتاب پیام عزت و سربلندی ملت ایران در برابر افکار عمومی جهان خواهد بود شرکت کنند.
او با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت خدماترسانی به مردم تصریح کرد: در عین حال، این حضور نباید کوچکترین خللی در ارائه خدمات به اربابرجوع و شهروندان ایجاد کند و لازم است با برنامهریزی دقیق، هم زمینه حضور کارکنان در مراسم فراهم شود و هم روند خدمترسانی در تمامی واحدهای ادارهکل بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان وبلوچستان همچنین از برنامهریزی برای برگزاری مراسم عزاداری در محل ادارهکل خبر داد و گفت: برای آن دسته از کارکنانی که به دلایل مختلف امکان حضور در مراسم تشییع را نخواهند داشت، مراسمی عمومی و باشکوه در محل ادارهکل برگزار خواهد شد تا همه همکاران بتوانند در این آیین معنوی و بزرگداشت مقام رهبر شهید انقلاب مشارکت کنند.
طهرانیمقدم در پایان بر لزوم همافزایی تمامی معاونتها، مدیریتها و واحدهای تابعه در اجرای هرچه باشکوهتر برنامههای پیشبینیشده تأکید کرد و گفت: کمیته ویژه تشکیلشده با هماهنگی کامل، برنامههای مرتبط را پیگیری و اجرا خواهد کرد.
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