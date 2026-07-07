به گزارش میراثآریا، همزمان با حضور گسترده عزاداران و زائران از سراسر کشور برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ظرفیت مراکز اقامتی استان قم بهطور کامل تکمیل شد و شبکه خدمات اقامتی این استان با همراهی موکبهای مردمی، خدمات اسکان را بهصورت هماهنگ و منسجم دنبال میکند.
عماد محمودپور، رئیس هیئتمدیره جامعه هتلها و هتلآپارتمانهای استان قم، امروز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا اظهار کرد: تمامی ظرفیت هتلها و هتلآپارتمانهای استان قم در روزهای سهشنبه و چهارشنبه بهصورت ۱۰۰ درصدی تکمیل شده و همه مراکز اقامتی با حداکثر ظرفیت در حال خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب هستند.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای میزبانی از زائران افزود: در مجموع ۱۴ هزار و ۵۰۰ تخت در مراکز اقامتی استان برای این ایام آمادهسازی شده بود و جامعه هتلداران قم نیز در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تسهیل حضور عزاداران، تخفیف ۴۰ درصدی را برای اسکان شرکتکنندگان در مراسم در نظر گرفت.
رئیس هیئتمدیره جامعه هتلها و هتلآپارتمانهای استان قم ادامه داد: علاوه بر هتلها و هتلآپارتمانها، سایر مراکز اقامتی رسمی و دارای مجوز استان نیز بهطور کامل وارد چرخه خدمترسانی شدهاند تا پاسخگوی حجم بالای تقاضای اسکان باشند.
محمودپور با اشاره به نقش تعیینکننده مشارکتهای مردمی در مدیریت اسکان زائران تصریح کرد: موکبهای مستقر در نقاط مختلف شهر و استان قم نیز در کنار مراکز اقامتی به میدان آمدهاند و بخشی از اسکان و پذیرایی از زائران را بر عهده گرفتهاند؛ همراهی ارزشمندی که موجب افزایش ظرفیت خدمترسانی و تسهیل میزبانی از خیل عظیم عزاداران شده است.
وی در پایان تاکید کرد: همافزایی میان بخش خصوصی، مراکز اقامتی رسمی، موکبهای مردمی و دستگاههای اجرایی، ظرفیت میزبانی قم را به سطحی رساند که بتواند پاسخگوی حضور گسترده زائران در این رویداد بزرگ ملی و مذهبی باشد.
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