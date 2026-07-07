حسین رضایی، عضو هیئت‌امنا و سخنگوی جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا(ع)، امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از بسیج گسترده ظرفیت‌های مردمی و خدماتی این مجموعه برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس خبر داد.

وی با بیان اینکه جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا(ع) به‌عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی، در هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و فرهنگی استان خراسان‌رضوی در این ماموریت ملی مشارکت دارد، اظهار کرد: در مجموع ۲۵۶ محل در سطح شهر مشهد و استان خراسان‌رضوی برای اسکان و میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم آماده‌سازی و تجهیز شده است.

رضایی با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این مراکز افزود: برآوردها نشان می‌دهد امکان اسکان رایگان حدود ۲۰۰ هزار نفر در این اماکن فراهم شده و تمامی خدمات اقامتی با هدف تکریم زائران و تسهیل حضور آنان در این مراسم، بدون دریافت هزینه ارائه خواهد شد.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا(ع) همچنین از سازماندهی گسترده نیروهای داوطلب خبر داد و تصریح کرد: ۱۵ هزار خادم افتخاری برای ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف، از جمله راهنمایی، اسکان، پذیرایی و پشتیبانی، ساماندهی شده‌اند تا در روز برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، خدمات‌رسانی شایسته و منسجمی به زائران و عزاداران ارائه شود.

وی تاکید کرد: مشارکت گسترده مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی در فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی، جلوه‌ای از همبستگی ملی و فرهنگ دیرینه میزبانی در مشهد مقدس است و همه ظرفیت‌ها برای میزبانی مطلوب از عزاداران و شرکت‌کنندگان در این مراسم تاریخی به کار گرفته شده است.

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