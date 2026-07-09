به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کارشناسان معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی با حضور در شهرستان زابل، تعدادی از کارگاه‌های سفالگری این شهرستان را مورد بازدید قرار داده و آخرین وضعیت تولید، فعالیت و نیازهای این واحدها را بررسی کردند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: این بازدیدها با هدف کمک به رشد و توسعه کارگاه‌های سفالگری، بررسی روند تولید و فروش محصولات و شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود انجام شد.

او ادامه داد: شهرستان زابل به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید سفال در سیستان و بلوچستان، با فعالیت حدود ۶کارگاه سفالگری و اشتغال نزدیک به ۱۲ نفر، از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی استان برخوردار است.

میرحسینی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بازدیدها، بررسی مشکلات مربوط به تأمین سوخت کوره‌های سفالگری و فراهم‌سازی زمینه استفاده از سوخت‌های پاک، از جمله گاز، بود که با هماهنگی‌های لازم پیگیری خواهد شد تا هنرمندان این حوزه با سهولت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زابل تصریح کرد: سفالگری از کهن‌ترین هنرهای این سرزمین به شمار می‌رود و پیشینه آن به دوران عصر مفرغ و تمدن جهانی شهر سوخته بازمی‌گردد؛ موضوعی که یافته‌های باستان‌شناسی، جایگاه تاریخی و ارزشمند این هنر را در سیستان به‌خوبی اثبات کرده است.

او در پایان یادآور شد: حمایت از کارگاه‌های سفالگری و رفع موانع تولید، نقش مؤثری در حفظ این میراث ارزشمند، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع‌دستی منطقه خواهد داشت.

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