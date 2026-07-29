۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۲

برگزاری سومین تریبون کارشناسان میراث‌پژوه

برگزاری سومین تریبون کارشناسان میراث‌پژوه

مرکز فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سومین تریبون کارشناسان میراث‌پژوه را با عنوان «تأثیر گروه هنرهای ملی در تاریخ هنر ایران: خاتم کاری» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ در سالن پارسه پژوهشگاه برگزار خواهد کرد.

در این نشست سمیرا عرب علاوه بر اثبات چگونگی تأثیرگذاری گروه هنرهای ملی به ویژه هنرمندان و آثارشان، به حفظ و اشاعه این کانون هنری به عنوان بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران خواهد پرداخت و آثار کارگاه خاتم کاری و میز خاتم معرق محفوظ در آن مرکز، را به عنوان نمونه موردی شاخص خاتم‌کاری معرفی خواهد کرد.

مدیر این جلسه علیرضا قلی نژاد پیربازاری و ناقدین آن سید عبدالمجید شریف‌زاده و شهرزاد امین‌شیرازی هستند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050700588
راضیه حسینی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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