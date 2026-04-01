اسکان بیش از ۱۱ هزار گردشگر نوروزی در مراکز اقامتی کردستان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: براساس آمار ثبت‌شده در دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، از ٢٥ اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان روز ۱۰ فروردین‌ماه سال‌جاری، ۱۱ هزار و ۸۰۱ مسافر نوروزی در مراکز اقامتی دائم استان اسکان داده شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان همچنین از انجام ۸۶۶ فقره بازدید نظارتی در این ایام خبر داد و عنوان کرد: در جریان این بازدیدها بر نحوه رعایت موازین بهداشتی در واحدهای اقامتی و گردشگری، ایمنی و امنیت، کیفیت خدمات، بهداشت محیط‌کار، نمازخانه‌ها و اجرای نرخ‌نامه‌های مصوب نظارت شد.

او یادآور شد: امید است در سال پیش‌رو با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل و همکاری بیش‌ازپیش بتوانیم در راستای حفاظت از آثار تاریخی، معرفی و رونق صنایع‌دستی و توسعه صنعت گردشگری استان، گام‌های مثبتی برداریم.

