به گزارش میراث آریا، هفته میراث فرهنگی امسال با شعار راهبردی «میراث فرهنگی، همبستگی ملی، صلح جهانی»، بار دیگر نشان داد که میراث فرهنگی این سرزمین، فراتر از بناها و آثار تاریخی، نماد وحدت، مقاومت و هویت جمعی ملت ایران است.

برگزاری برنامه‌های متنوع این هفته در سراسر کشور ـ با وجود شرایط خاص ـ نشان از عزم راسخ و همدلی مثال‌زدنی همه دست‌اندرکاران داشت.

معاونت میراث فرهنگی بر خود واجب می‌داند از تمامی مشارکت‌کنندگان و حامیان این رویداد فرهنگی-ملی صمیمانه سپاسگزاری کند:

ـ مسئولان عالی‌رتبه ملی و استانی، به‌ویژه استانداران، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی که با درک عمیق شرایط و حمایت‌های مؤثر، زمینه اجرا و برگزاری برنامه‌ها را فراهم آوردند.

ـ مدیران، کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی در سطح کشور که با تلاش شبانه‌روزی، نمایشگاه‌ها، نشست‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی را به بهترین شکل اجرا کردند.

ـ رسانه‌های ملی و محلی، نیروهای انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی، خیرین میراثی، داوطلبان مردمی و جوامع محلی که هر یک به سهم خود در موفقیت این هفته سهیم بودند.

ـ دلسوزانی که با حضور پرشور خود در برنامه‌ها، به‌ویژه مراسم رونمایی از ثبت مکان-رویدادهای جنگ رمضان (مانند مدرسه میناب و دشت مهیار) و سایر رویدادهای دفاع مقدس، بر اهمیت میراث معنوی مقاومت و پایداری تأکید کردند و ائمه جمعه سراسر کشور که با خطبه‌های روشنگر و پیام‌های خویش، پیوند دیانت، هویت و میراث فرهنگی را بر منابر نماز جمعه تبیین کردند.

این هفته بار دیگر نشان داد که میراث فرهنگی تنها یادگار گذشتگان نیست، بلکه سرمایه‌ای زنده برای تقویت همبستگی ملی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و ترویج صلح جهانی است. قدردان زحمات بی‌دریغ همه عزیزانی هستیم که بدون چشمداشت، در این مسیر فرهنگ‌ساز و وحدت‌بخش گام برداشتند.

امیدواریم این همدلی و هم‌افزایی، الگویی پایدار برای ادامه مسیر حفاظت از میراث گران‌بهای ایران اسلامی باشد و در سال‌های آتی، با قوت و وسعت بیشتری شاهد برگزاری این هفته باشیم.

هفته میراث فرهنگی ۱۴۰۵ با همدلی شما به پایان رسید؛ اما مسیر پاسداشت میراث، همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/