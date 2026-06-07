به گزارش خبرنگار میراثآریا، سعید خال، مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه با اعلام این خبر گفت: در راستای تکریم یاد و خاطره دانشآموزان شهید میناب و گرامیداشت مقام والای شهدای ایران اسلامی، مسابقه فوتبال دوستانهای با عنوان «میناب ۱۶۸؛ جنایت سوم» میان اعضای تیم فوتبال وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از بازیکنان ادوار تیم ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر نقش رویدادهای فرهنگی و ورزشی در انتقال مفاهیم هویتبخش به نسلهای امروز افزود: این مسابقه نمادی از پیوند میان ورزش، مسئولیت اجتماعی و فرهنگ پاسداشت ایثار و شهادت به شمار میرود و فرصتی فراهم میآورد تا یاد و نام شهدای دانشآموز میناب و تمامی شهدای سرافراز کشور بار دیگر در فضای عمومی جامعه زنده و ماندگار شود.
مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: این دیدار دوستانه ساعت ۲۰ روز سهشنبه ۱۹ خردادماه در ورزشگاه شهید کشوری برگزار میشود و جمعی از نامداران و پیشکسوتان فوتبال ایران که در مقاطع مختلف سابقه حضور در تیم ملی را داشتهاند، در آن شرکت خواهند کرد.
خال با اشاره به همکاری گسترده برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: برنامهریزی و هماهنگی این مسابقه با مدیریت بهزاد داداشزاده انجام شده و با مشارکت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شرایط حضور چهرههای برجسته فوتبال کشور در این برنامه فرهنگی ـ ورزشی فراهم شده است.
وی افزود: حضور پیشکسوتان فوتبال ایران در کنار اعضای تیم فوتبال وزارت میراثفرهنگی، جلوهای از همبستگی ملی، مسئولیتپذیری اجتماعی و اهتمام جامعه ورزش به حفظ و انتقال ارزشهای انسانی، فرهنگی و تاریخی کشور خواهد بود.
مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان گفت: سعید عزیزیان، محمود خوراکچی، رضا شکرزاده، مرتضی فنونیزاده، بهزاد داداشزاده، محمد منصوری، پایان رأفت، مهدی امیرآبادی، مهدی صالحپور، سهراب انتظاری، مجتبی شیری، داود حقدوست، حمید فلاح، سیدقاسم موسوی، ارسطو محمدی، محمد نوازی، ادموند اختر، ناصر ابراهیمی، ناصر محمدخانی، مهدی فنونیزاده و حسن روشن از جمله پیشکسوتان و بازیکنان ادوار مختلف تیم ملی فوتبال ایران هستند که در این مسابقه حضور خواهند یافت.
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