به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی با اشاره به برگزاری جشنواره خوراکهای سنتی استان ایلام اظهار کرد: این رویداد فرهنگی با همکاری انجمن اقامتگاههای بومگردی استان و به میزبانی اقامتگاه بومگردی کُرد برگزار شد و در آن انواع غذاهای محلی و سنتی ایلام، بهویژه «آش ترهکوهی»، توسط فعالان حوزه بومگردی و گردشگری طبخ و معرفی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: ترهکوهی از گیاهان بومی و ارزشمند استان ایلام است که به دلیل عطر و طعم مطلوب، بهصورت خام و پخته در تهیه آش، بورانی و خورشتهای محلی مورد استفاده قرار میگیرد و علاوه بر جایگاه ویژه در فرهنگ غذایی مردم منطقه، دارای خواص متعدد درمانی از جمله تقویت حافظه، پیشگیری از بیماریهای قلبی، تقویت بینایی و بهبود عملکرد غده تیروئید است.
او تصریح کرد: رویش انواع گیاهان خوراکی در کوهستانهای استان و بهرهگیری از آنها در سفرههای سنتی مردم، یکی از ظرفیتهای منحصربهفرد ایلام به شمار میرود که میتواند در کنار جاذبههای طبیعی، زمینهساز توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد محلی باشد.
شریفی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث ناملموس استان خاطرنشان کرد: مهارت تهیه آش ترهکوهی در تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۰ به شماره ۲۴۴۶ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده و برگزاری چنین جشنوارههایی نقش مهمی در معرفی و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام همچنین از تلاشهای فعالان حوزه بومگردی و برگزارکنندگان این رویداد قدردانی کرد و گفت: در پایان این جشنواره، با اهدای لوح سپاس، از اقامتگاه بومگردی برتر تجلیل به عمل آمد.
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