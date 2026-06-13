به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «سهشنبههای موزهاندیشی» به همت ادارهکل موزههای معاونت میراث فرهنگی و با موضوع «راهکارهای جذب مخاطب در موزهها» روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات موزه ملی ایران برگزار میشود.
در این نشست که با هدف بررسی شیوههای نوین جذب و تعامل با مخاطبان موزهای و تبادل تجربه میان مدیران و پژوهشگران حوزه موزهداری برگزار خواهد شد، لیلا خسروی، مدیرکل موزهها، به عنوان دبیر نشست حضور دارد.
جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران، علیرضا عبدالهینژاد عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و رضا دبیرینژاد رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، سخنرانی خواهند کرد.
نشست «راهکارهای جذب مخاطب در موزههای ملی» در راستای ایجاد بستری برای تبادل نظر، هماندیشی و بهرهگیری از تجربیات تخصصی در حوزه موزهداری و با هدف بررسی چالشها، ظرفیتها و راهکارهای مؤثر در توسعه و جذب مخاطبان موزهای برگزار خواهد شد.
لینک حضور مجازی از طریق اینجا یا اسکن رمزینه درجشده در پوستر برنامه در دسترس است.
سلسله نشستهای «سهشنبههای موزهاندیشی» با رویکرد پرداختن به مسائل روز موزهها و تقویت تعامل میان مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان این حوزه برنامهریزی شده است.
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