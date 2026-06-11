به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی زلانی روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با استاندار کردستان که با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان گفت: این استان از توانمندی‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قابل توجهی برخوردار است که می‌تواند در ارتقای جایگاه میراث‌فرهنگی کشور و تقویت گردشگری فرهنگی و مذهبی نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: توسعه پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در کردستان از اولویت‌های مهم وزارت میراث‌فرهنگی است و این موضوع زمینه‌ساز معرفی بهتر آثار تاریخی و جذب گردشگران داخلی و خارجی می‌شود.

استاندار کردستان هم در این جلسه با اشاره به بهبود روند حضور گردشگران در یک ماه اخیر عنوان کرد: آمارها نشان می‌دهد میزان ورود گردشگران به استان روندی رو به رشد داشته و لازم است برای تداوم این روند، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند صورت گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این نشست، با تاکید بر لزوم صیانت از آثار تاریخی استان اظهار کرد: تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی یکی از ضرورت‌های مهم در حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی استان است و باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.

پویا طالب‌نیا با اشاره به برخی بناهای تاریخی آسیب‌دیده در دوره‌های گذشته از جمله دوران جنگ رمضان، افزود: مرمت و بازسازی این آثار باید با رویکرد حفاظتی و مبتنی بر اصول علمی میراث‌فرهنگی انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در پایان بر تقویت زیرساخت‌های پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان در مسیر توسعه پایدار گردشگری نیز تاکید شد.

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