همدلی و فداکاری فعالان صنعت گردشگری کردستان در ایام جنگ

عبدالحمید حمیدی رئیس جامعه حرفهای هتلداران کردستان، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا گفت: فعالان صنعت گردشگری استان از روزهای نخستین حملات ناجوانمردانه رژیم آمریکایی-صهیونی علیه ملت ایران، با اتکا به سنت دیرینه مهماننوازی، متعهد به حمایت از هموطنانمان بودند.
او با بیان اینکه در کنار متولیان دستگاههای دولتی همواره سعی در ایجاد فضایی امن و آرام برای مسافران و آسیبدیدگان جنگ داشتهایم، اظهار کرد: در ایام نوروز، این همت و همکاری به بهترین شکل ممکن مشاهده شد.
حمیدی افزود: هتلداران و مراکز اقامتی استان در این ایام با رویکردی مسئولانه، ظرفیت خود را برای اسکان رایگان و یا با تخفیف ویژه به مسافران و خانوادههای آسیبدیده از جنگ اختصاص دادند.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران کردستان عنوان کرد: این اقدام نهتنها نشاندهنده همبستگی و فداکاری جامعه هتلداران کردستان است، بلکه الگویی از انسجام ملی و همدلی در برابر چالشهای بزرگ میباشد.
او از تمامی فعالان صنعت گردشگری و دستگاههای دولتی به دلیل همکاری و همبستگی در این ایام قدردانی کرد و یادآور شد: این تجربه، نشاندهنده این است که ما همیشه در کنار هم خواهیم ایستاد و از یکدیگر حمایت خواهیم کرد.
