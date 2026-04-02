به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام جلالی از وقوع ۸۰۲ حادثه در سال گذشته در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۴۷۶ مورد حوادث ترافیکی، ۱۱۵ مورد جوی، ۱۲ مورد مفقودی، ۴۱ مورد مراجعه حضوری، ۳۲ مورد کوهستان، ۲۸ مورد فوریت‌های پزشکی، ۱۷ مورد تجمعات انبوه، ۹ مورد اقلیمی و سه مورد آتش‌سوزی و انفجار بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان افزود: در مجموع این حوادث، بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر حادثه دیده ثبت شده که از این تعداد یک‌هزار ۸۲۹ نفر مصدوم شدند.

او عنوان کرد: ۲۶۱ نفر از مصدومان توسط نیروهای عملیاتی هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱۷ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

جلالی یادآور شد: همچنین ۱۵۵ عملیات رهاسازی توسط تیم‌های تخصصی هلال‌احمر انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با بیان اینکه ۳۶ نفر به مناطق امن منتقل شدند، بیان کرد: در این مدت یک‌هزار و ۲۲ تیم عملیاتی برای مقابله با حوادث اعزام شدند و ۴ هزار و ۹۷۴ نفر از گرفتارشدگان در برف، سیل و کولاک نجات یافتند و همچنین دوهزارو ۲۴۲ خودرو گرفتار در شرایط جوی نامساعد رهاسازی شد.

او گفت: طی یک سال گذشته، سه هزارو ۷۲۰ نفر اسکان اضطراری داده شدند و اقلام غذایی و زیستی میان آسیب‌دیدگان توزیع شده است و علاوه بر این، ۱۷ مورد تخلیه آب از منازل نیز انجام شده است.

جلالی عنوان کرد: نیروهای امدادی استان به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به هموطنان هستند.

