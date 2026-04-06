به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی روز یکشنبه ۱۶ فروردینماه در سفر به استان کردستان، از بناهای شاخص سنندج از جمله عمارت آصف (موزه مردمشناسی خانه کُرد)، عمارت سالار سعید(موزه باستانشناسی)، عمارت خسروآباد و همچنین تعدادی بنای ثبتی در این شهر که در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی آسیب دیدهاند، بازدید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در این بازدید، با تشریح ابعاد خسارات وارد شده به میراث تاریخی این استان در پی حملات آمریکایی- صهیونی اظهار کرد: بخش عمده این آسیبها ناشی از حملات مستقیم به محدودههای تاریخی سنندج از جمله سنهدژ، میدان ارگ، چهارباغ و کاخ خسروآباد است.
او با اشاره به گستره تخریبها افزود: در این حملات، اجزای بنیادین معماری شامل طاقها، گنبدها و ستونها و نیز تزیینات فاخر نظیر گچبری، گرهچینی، آیینهکاری، در و پنجره و اروسیهای کمنظیر، از جمله اروسی هفتدری عمارت ملا لطفالله شیخالاسلام و اروسیهای کاخموزه خسروآباد، دچار خسارات جدی شدهاند.
طالبنیا ادامه داد: بسیاری از بناهای شاخص استان از جمله عمارت آصف، عمارت ملکالتجار، مجموعه امامزاده پیرعمر، خانه متوصل و خانه مجتهدی نیز در این حملات آسیب دیدهاند؛ خساراتی که در برخی موارد فراتر از تخریب کالبدی بوده و ماهیت هویتی و تاریخی آثار را هدف قرار داده است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان، از تشکیل گروههای تخصصی آسیبنگاری اضطراری در استان خبر داد و گفت: بلافاصله پس از وقوع حملات، فرآیند استحکامبخشی و اقدامات حفاظتی اولیه برای بناهای آسیبدیده آغاز شده و این روند همچنان با جدیت ادامه دارد تا از تشدید آسیبها جلوگیری شود.
او با تاکید بر پیگیریهای ملی و بینالمللی افزود: در جریان سفر استانی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گزارشهای میدانی و مستندات دقیق از ابعاد خسارات ارائه شد و روند تهیه پروندههای فنی آسیبنگاری و مستندسازی با هدف ارائه رسمی به یونسکو در چارچوب سازوکارهای حقوقی بینالمللی در دستور کار قرار گرفت.
