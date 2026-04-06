به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی روز یک‌شنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در سفر به استان کردستان، ضمن بازدید از تعدادی از بناهای تاریخی آسیب دیده سنندج، از مجموعه تاریخی و فرهنگی کرفتو در شهرستان دیواندره بازدید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی کشور اظهار کرد: استان کردستان با وجود آثار ارزشمند تاریخی، طبیعی و فرهنگی فراوان، دارای آیتم‌ها و ظرفیت‌های بسیاری است.

او ارزش فرهنگی و تمدنی غار کرفتو را نمادی از اصالت و هویت مردم کردستان خواند و افزود: باید با نگاهی مسئولانه از این اثر باستانی بیش از پیش حفاظت و به درستی معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این بازدید گفت: غار کرفتو از جمله جاذبه‌های منحصربه‌فرد گردشگری در استان کردستان و غرب کشور به‌شمار می‌رود که دارای قدمت و پیشینه بلند تاریخی است.

پویا طالب‌نیا با اشاره به ثبت غار باستانی کرفتو در فهرست موقت آثار جهانی یونسکو، بیان کرد: تلاش داریم زمینه معرفی این اثر منحصر به‌فرد، در سطح جهانی فراهم شود.

او از تهیه طرح جامع توسعه پایدار منظر فرهنگی منطقه کرفتو خبر داد و یادآور شد: همکاری مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند غار کرفتو را به نقطه عطفی در ارتقای جایگاه فرهنگی کردستان و شکوفایی اقتصادی منطقه تبدیل کند.

این غار باستانی در ۲۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۱۸ با شماره ۳۳۰ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

