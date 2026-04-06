۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی:

غار کرفتو یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی کشور است

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، غار باستانی کرفتو را یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی کشور نام برد و گفت: این اثر باستانی گنجینه‌ای از تاریخ، هنر و تمدن مردمان استان کردستان را در خود جای داده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی روز یک‌شنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در سفر به استان کردستان، ضمن بازدید از تعدادی از بناهای تاریخی آسیب دیده سنندج، از مجموعه تاریخی و فرهنگی کرفتو در شهرستان دیواندره بازدید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی کشور اظهار کرد: استان کردستان با وجود آثار ارزشمند تاریخی، طبیعی و فرهنگی فراوان، دارای آیتم‌ها و ظرفیت‌های بسیاری است. 

او ارزش فرهنگی و تمدنی غار کرفتو را نمادی از اصالت و هویت مردم کردستان خواند و افزود: باید با نگاهی مسئولانه از این اثر باستانی بیش از پیش حفاظت و به درستی معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این بازدید گفت: غار کرفتو از جمله جاذبه‌های منحصربه‌فرد گردشگری در استان کردستان و غرب کشور به‌شمار می‌رود که دارای قدمت و پیشینه بلند تاریخی است. 

پویا طالب‌نیا با اشاره به ثبت غار باستانی کرفتو در فهرست موقت آثار جهانی یونسکو، بیان کرد: تلاش داریم زمینه معرفی این اثر منحصر به‌فرد، در سطح جهانی فراهم شود.

او از تهیه طرح جامع توسعه پایدار منظر فرهنگی منطقه کرفتو خبر داد و یادآور شد: همکاری مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند غار کرفتو را به نقطه عطفی در ارتقای جایگاه فرهنگی کردستان و شکوفایی اقتصادی منطقه تبدیل کند.

این غار باستانی در ۲۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۱۸ با شماره ۳۳۰ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

