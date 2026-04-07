۱۸ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۱

لزوم مرمت ساختمان‌های آسیب‌دیده میراث‌فرهنگی کردستان در پی حملات اخیر/ تداوم خدمات شایسته به مردم و مسافران

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، بر لزوم مرمت و بازسازی ساختمان‌ ادارات میراث‌فرهنگی استان کردستان که بر اثر موج انفجارها دچار خسارت شده‌اند، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی روز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه در دومین روز سفر خود به استان کردستان، با حضور در دهگلان از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان بازدید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در این بازدید که با همراهی پویا طالب‌نیا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان انجام شد، در جریان آسیب‌های وارده به اداره میراث‌فرهنگی این شهرستان قرار گرفت و بر لزوم مرمت و بازسازی آن تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این بازدید، با اشاره به وارد آمدن آسیب‌های جدی به ادارات میراث‌فرهنگی برخی از شهرهای استان در پی حملات اخیر خبر داد، گفت: در پی تجاوز آمریکایی- صهیونی و بمباران شهرهای مختلف استان بر اثر موج انفجارها، ساختمان‌های اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سنندج، مریوان و دهگلان دچار خسارت جدی شده است.

او با اشاره به بررسی‌های اولیه و ارزیابی وضعیت این ساختمان‌ها اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی برای کارکنان در پی نداشت و شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شد که روند فعالیت‌های اداری و ارائه خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

طالب‌نیا افزود: کارکنان این مجموعه با تمام ظرفیت در مسیر صیانت از میراث تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی استان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات به مردم، مسافران و فعالان این حوزه ایجاد نخواهد شد.

کد خبر 1405011801224
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

