به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی روز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه در دومین روز سفر خود به استان کردستان، با حضور در دهگلان از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان بازدید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در این بازدید که با همراهی پویا طالب‌نیا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان انجام شد، در جریان آسیب‌های وارده به اداره میراث‌فرهنگی این شهرستان قرار گرفت و بر لزوم مرمت و بازسازی آن تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این بازدید، با اشاره به وارد آمدن آسیب‌های جدی به ادارات میراث‌فرهنگی برخی از شهرهای استان در پی حملات اخیر خبر داد، گفت: در پی تجاوز آمریکایی- صهیونی و بمباران شهرهای مختلف استان بر اثر موج انفجارها، ساختمان‌های اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سنندج، مریوان و دهگلان دچار خسارت جدی شده است.

او با اشاره به بررسی‌های اولیه و ارزیابی وضعیت این ساختمان‌ها اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی برای کارکنان در پی نداشت و شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شد که روند فعالیت‌های اداری و ارائه خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

طالب‌نیا افزود: کارکنان این مجموعه با تمام ظرفیت در مسیر صیانت از میراث تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی استان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات به مردم، مسافران و فعالان این حوزه ایجاد نخواهد شد.

انتهای پیام/