به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر قادری روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید از هتل ژین پالاس سنندج که با همراهی معاون گردشگری کردستان انجام شد، در جریان روند پیشرفت فیزیکی و امکانات این پروژه سرمایه‌گذاری، با هدف ارزیابی ظرفیت‌های موجود و رفع موانع احتمالی در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، در این بازدید، ضمن ابراز خرسندی از روند اجرای این پروژه، بر اهمیت احداث واحدهای اقامتی استاندارد در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان تاکید کرد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در طرح‌های جامع شهری استان اظهار کرد: در این طرح‌ها، نیاز به توسعه کاربری‌های گردشگری برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد در این حوزه، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

قادری افزود: پیش‌بینی فضاهای مناسب برای احداث هتل‌ها و سایر مراکز خدماتی مرتبط با گردشگری، یکی از اولویت‌های اصلی در سند توسعه شهری کردستان محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان عنوان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از جمله اولویت‌های این اداره‌کل است و برای تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع مشکلات پیش روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تلاش خواهد شد.

