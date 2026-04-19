میراث در قاب تاریخ/ نمایش شکوه و زخم ابنیه تاریخی سنندج در روز جهانی بناها

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی بهنیا اظهار کرد: همزمان با ۱۸ آوریل، روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، این معاونت اقدام به جانمایی و نمایش مجموعه‌ای از پوسترهای مستند از بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست ملی، در محل همان بناها کرد.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان، هدف از این اقدام را نمایش آسیب‌های وارده به آثار ملی سنندج عنوان کرد و افزود: این پوسترها با تکنیک «تقابل زمانی»، شکوه ابنیه تاریخی شهر سنندج را در کنار جراحات ناشی از تهاجم اخیر به نمایش می‌گذارند.

او یادآور شد: در حالی که شعار امسال ایکوموس بر «میراث زنده و واکنش اضطراری» تاکید دارد، ابنیه های تاریخی کشور بر اثر موج انفجار و حملات مستقیم، با آسیب‌های جبران‌ناپذیری در تزیینات و سازه روبرو شده‌اند.

بهنیا بیان کرد: این پوسترها به نشانه اعتراض به نقض کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و تخریب عمدی حافظه تاریخی بشریت صورت گرفته است.

در پی تهاجم نظامی علیه تمامیت ارضی کشور در اسفندماه سال ۱۴۰۴ و تداوم آن در فروردین‌ماه سال‌جاری، به ۱۳ بنای شاخص تاریخی سنندج خسارت وارد شد.

