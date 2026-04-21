بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آرمان وطندوست روز سهشنبه یکم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ درجلسه هماهنگی روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که با حضور نمایندگان بانکهای عامل، بنیاد علوی و بنیاد برکت کردستان در سنندج برگزار شد، سازوکارهای معرفی و حمایت از طرحهای واجد شرایط در استان بررسی شد.
معاون گردشگری کردستان اظهار کرد: در این جلسه، راهکارهای اجرایی برای تقویت زیرساختهای گردشگری و حمایت از طرحهای تولیدی در حوزه صنایعدستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد ضمن بررسی طرحهای اولویتدار، حمایتهای لازم در چارچوب ضوابط بودجهای ارائه شود.
او با تاکید بر اینکه روند معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری و صنایعدستی استان به طور مستمر پیگیری میشود، افزود: اجرای این طرحها نقش موثری در توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری، حفظ و احیای صنایعدستی بومی و ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان خواهد داشت.
