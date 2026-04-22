به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی بهنیا روز چهارشنبه دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، راهنمایان و فعالان حوزه گردشگری استان کردستان، با حضور در بناهای تاریخی شاخص شهر سنندج، از نزدیک در جریان وضعیت این آثار ارزشمند قرار گرفتند.
معاون میراثفرهنگی کردستان، افزود: این بازدید که با هدف آشنایی بیشتر با ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان صورت گرفت، فرصتی را فراهم آورد تا بر اهمیت حفظ و معرفی این میراث گرانبها تاکید شود.
او با اشاره به تاریخچه بناهای تاریخی سنندج، از خسارات وارده به این آثار در پی حملات آمریکایی- صهیونی در اسفندماه ۱۴۰۴ و تداوم آن در فروردینماه سالجاری خبر داد و عنوان کرد: بخش قابل توجهی از ۱۳ بنای تاریخی ارزشمند استان، متاسفانه در اثر تعرضات صورت گرفته در جریان این جنگ، دچار خسارت شدند.
بهنیا با بیان اینکه، این خسارات نه تنها جنبه فیزیکی، بلکه پیامدهای فرهنگی و هویتی عمیقی را نیز به همراه دارند، یادآور شد: حفظ و احیای بناهای تاریخی، وظیفهای همگانی است و این آثار، شناسنامه فرهنگی و تاریخی استان محسوب میشوند.
معاون میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: تلاشهای مستمری در راستای نجاتبخشی و جلوگیری از گسترش آسیبها در دستور کار قرار دارد، اما اهمیت آگاهیبخشی عمومی در خصوص صیانت از این میراث گرانبها، امری حیاتی است.
او با تاکید بر نقش راهنمایان گردشگری در معرفی صحیح و انتقال ارزشهای میراثی به گردشگران، گفت: امیدواریم با همکاری و تعامل سازنده با جامعه گردشگری، بتوانیم گامهای موثرتری در راستای حفاظت و معرفی هرچه بهتر این آثار برداریم و از تکرار وقایعی که منجر به آسیب به میراثفرهنگی کشورمان میشود، جلوگیری کنیم.
