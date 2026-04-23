به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزانه فرجالهی روز پنجشنبه سوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در بازدید از مجموعه کارگاههای صنایعدستی تایله در مجتمع طالقانی سنندج، که با هدف سرکشی از روند فعالیت کارگاهها و بررسی راهکارهای حمایتی و ساماندهی این مجتمع انجام شد، اظهار کرد: استان کردستان یکی از مناطق مستعد برای تولید و عرضه صنایعدستی در کشور است.
معاون صنایعدستی کردستان افزود: صنایعدستی این استان با دارا بودن ویژگیهای منحصربهفرد از جمله بار فرهنگی غنی و متنوع، توانسته است نقش بهسزایی در توسعه صنعت گردشگری و شکوفایی اقتصادی استان ایفا کند.
او با بیان اینکه لازمه توسعه و ترویج صنایعدستی در استان، حمایت از هنرمندان این حوزه است، عنوان کرد: این ادارهکل، تحول در صنایعدستی و حمایت از هنرمندان و حل مشکلات این حوزه را در اولویت کاری خود قرار داده و تا حصول نتیجه نهایی، با تمام توان از این قشر پشتیبانی خواهد کرد.
فرجالهی یادآور شد: مجموعه کارگاههای صنایعدستی تایله، ظرفیت قابل توجهی برای حفظ و احیای هنرهای سنتی و ایجاد اشتغال پایدار در استان دارد و ساماندهی این مجتمع، اولویت اصلی ماست تا بتوانیم گامهای موثری برای حمایت از هنرمندان صنعتگر برداریم.
معاون صنایعدستی کردستان بیان کرد: امیدواریم با بهرهگیری از حداکثر ظرفیتها و امکانات، زمینه معرفی و عرضه هرچه بهتر و بیشتر آثار هنرمندان توانمند استان فراهم شود.
