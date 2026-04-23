۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۳

معادن صنایع‌دستی کردستان:

توانمندسازی هنرمندان صنعتگر استان در اولویت است/ مشکلات حوزه صنایع‌دستی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: توانمندسازی و حل مشکلات هنرمندان صنعتگر استان در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزانه فرج‌الهی روز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مجموعه کارگاه‌های صنایع‌دستی تایله در مجتمع طالقانی سنندج، که با هدف سرکشی از روند فعالیت کارگاه‌ها و بررسی راهکارهای حمایتی و ساماندهی این مجتمع انجام شد، اظهار کرد: استان کردستان یکی از مناطق مستعد برای تولید و عرضه صنایع‌دستی در کشور است.

معاون صنایع‌دستی کردستان افزود: صنایع‌دستی این استان با دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد از جمله بار فرهنگی غنی و متنوع، توانسته است نقش به‌سزایی در توسعه صنعت گردشگری و شکوفایی اقتصادی استان ایفا کند.

او با بیان اینکه لازمه توسعه و ترویج صنایع‌دستی در استان، حمایت از هنرمندان این حوزه است، عنوان کرد: این اداره‌کل، تحول در صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان و حل مشکلات این حوزه را در اولویت کاری خود قرار داده و تا حصول نتیجه نهایی، با تمام توان از این قشر پشتیبانی خواهد کرد.

فرج‌الهی یادآور شد: مجموعه کارگاه‌های صنایع‌دستی تایله، ظرفیت قابل توجهی برای حفظ و احیای هنرهای سنتی و ایجاد اشتغال پایدار در استان دارد و ساماندهی این مجتمع، اولویت اصلی ماست تا بتوانیم گام‌های موثری برای حمایت از هنرمندان صنعتگر برداریم.

معاون صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌ها و امکانات، زمینه معرفی و عرضه هرچه بهتر و بیشتر آثار هنرمندان توانمند استان فراهم شود.

کد خبر 1405020300174
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

