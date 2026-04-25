به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا در جلسه تعیین عرصه و حریم غار باستانی کرفتو اظهار کرد: غار کرفتو یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی و فرهنگی استان است که نه تنها نیاز به حفاظت دارد بلکه باید زمینه معرفی آن در سطح جهانی فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با بیان اینکه تعیین حریم محوطه این غار، ابزاری موثر در صیانت از این میراث تاریخی و ایجاد زمینه مناسب برای پژوهشهای باستانشناسی و توسعه فعالیتهای فرهنگی و گردشگری در استان خواهد بود، افزود: تعیین عرصه و حریم دقیق محوطههای تاریخی از مهمترین تکالیف قانونی در حوزه میراثفرهنگی است که نقش اساسی در حفاظت، مدیریت و جلوگیری از هرگونه تعرض و دخل و تصرف در آثار تاریخی دارد.
او با تاکید بر اینکه باید با برنامهریزی دقیق و تلاش جمعی، این غار را بهعنوان یکی از نقاط کلیدی و جذاب میراثفرهنگی ایران معرفی کنیم، عنوان کرد: با تصویب ضوابط عرصه و حریم این آثار تاریخی، حفاظت از آنها در چارچوب موازین میراثفرهنگی با جدیت بیشتری پیگیری میشود.
غار دستساز کرفتو با قدمتی ۷هزار ساله، از جمله زیباترین ومنحصربهفردترین آثار تاریخی و شگفتانگیز مربوط به قرن سوم میلادی در استان کردستان بهشمار میرود که چندین دوره معابد مختلف همانند معبد میترا و هراکلس در دل آن قرار گرفته است؛ این غار باستانی در تاریخ ۲۰ بهمنماە ۱۳۱۸ با شمارە ۳۳۰ در فهرست آثار ملی کشور بهثبت رسیدە و همچنین در سال ۱۴۰۱ در فهرست موقت آثار جهانی یونسکو قرار گرفته است.
