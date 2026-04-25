مجوز فعالیت ۲ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در کردستان صادر شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آرمان وطندوست امروز شنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵در جلسه کمیتهفنی دفاتر خدماتمسافرتی استان گفت: در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری کردستان و با هدف ارزیابی فعالیت، صدور مجوز، تعلیق، لغو فعالیت و رسیدگی به شکایات، تعداد ۷ پرونده مربوط به بخش دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری کردستان اظهار کرد: با نظر اعضای حاضر در این جلسه، برای تاسیس ۲ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان موافقت شد.
او افزود: بررسی مجدد یک درخواست در کمیته فنی و مخالفت با ۳ درخواست، از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که در دستور کار قرار گرفت.
وطندوست با بیان اینکه برای یک مورد شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی استان هم رای صادر شد، عنوان کرد: رعایت قوانین خدماتدهی به گردشگران و تکریم ارباب رجوع باید در اولویت فعالان بخش خصوصی گردشگری کردستان از جمله دفاتر مسافرتی باشد.
معاون گردشگری کردستان یادآور شد: هماکنون ۸۸ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز در سطح استان بهصورت مستمر، در حال ارائه خدمات به متقاضیان و گردشگران است.
