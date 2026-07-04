کامیاران برای میزبانی از زائران اربعین حسینی آماده است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شمس در جلسه ستاد خدمات سفر این شهرستان که با حضور رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کامیاران و اعضای ستاد خدمات سفر در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و افزایش تردد زائران کربلای معلی از مرز باشماق مریوان اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن کامیاران در مسیر تردد زائران، همه دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی، هماهنگی و استفاده از تمامی ظرفیتها، خدماتی شایسته زائران و گردشگران ارائه کنند.
معاون فرماندار کامیاران افزود: همافزایی میان دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر، آمادگی مراکز خدماتی، اطلاعرسانی مناسب و فراهم کردن امکانات مورد نیاز، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مسافران و معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستان خواهد داشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کامیاران هم در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت گردشگری شهرستان، از افزایش آمار ورود گردشگران به کامیاران در سهماهه نخست سالجاری خبر داد.
سعداله نوری با بیان اینکه کامیاران از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است، عنوان کرد: معرفی هدفمند این ظرفیتها و ارائه خدمات مناسب به مسافران و زائران، علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، به رونق اقتصاد محلی و توسعه پایدار صنعت گردشگری شهرستان کمک میکند.
سرپرست پایگاه میراث جهانی هورامان نیز از آمادگی روستای تاریخی و گردشگری پالنگان و روستاهای منظر جهانی هورامان برای اسکان و پذیرایی از گردشگران و مسافران خبر داد.
هوشنگ مهدی گفت: تمامی ظرفیتهای گردشگری منطقه برای استقبال از مسافران و گردشگران تابستانی و همچنین زائران به کار گرفته شده است.
در پایان این نشست، اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان کامیاران نیز به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود برای ارتقای هماهنگی بین دستگاهها و بهبود خدماترسانی به گردشگران و زائران پرداختند.
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