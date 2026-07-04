ستاد خدمات سفر با آمادگی کامل پذیرای زائران اربعین و گردشگران است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدغریب سجادی روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سنندج با اشاره به افزایش سفرهای تابستانی و تردد زائران اربعین حسینی از مرز باشماق اظهار کرد: تمامی کمیتهها و دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر باید در آمادهباش کامل باشند و با انجام وظایف و ماموریتهای خود، بهترین خدمات را به مسافران و زائران ارائه کنند.
فرماندار سنندج با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر در طول سال افزود: هماهنگی، همافزایی و انسجام بین دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و تامین رفاه، امنیت، سلامت و رضایتمندی مسافران و زائران دارد و همه دستگاهها باید با احساس مسئولیت در این زمینه ایفای نقش کنند.
او با تاکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای ایام اربعین عنوان کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرستان سنندج در مسیر تردد زائران حسینی، لازم است از تمامی ظرفیتها، امکانات و توانمندیهای شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران و گردشگران استفاده شود.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سنندج هم در این جلسه بر ضرورت ارتقای سطح خدمات به زائران، مسافران و گردشگران تاکید کرد.
سیروان صنوبری بیان کرد: هدف اصلی ستاد اجرایی خدمات سفر، نظارت بر نحوه خدماترسانی در مراکز اقامتی، پذیرایی و خدماتی، تامین امنیت و بهداشت عمومی و فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش رضایتمندی مسافران و گردشگران است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سنندج یادآور شد: ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان با همکاری تمامی دستگاههای عضو، برنامههای لازم برای استقبال، راهنمایی و خدماترسانی به زائران اربعین حسینی را تدوین کرده و آمادگی کامل برای اجرای این برنامهها در ایام اربعین و تعطیلات تابستانی وجود دارد.
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