۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵

فرماندار سنندج:

ستاد خدمات سفر با آمادگی کامل پذیرای زائران اربعین و گردشگران است

ستاد خدمات سفر با آمادگی کامل پذیرای زائران اربعین و گردشگران است

فرماندار سنندج گفت: ستاد اجرایی خدمات سفر این شهرستان با برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و آمادگی کامل، برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی، مسافران و گردشگران تابستانی آماده ارائه خدمات است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدغریب سجادی روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سنندج با اشاره به افزایش سفرهای تابستانی و تردد زائران اربعین حسینی از مرز باشماق اظهار کرد: تمامی کمیته‌ها و دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر باید در آماده‌باش کامل باشند و با انجام وظایف و ماموریت‌های خود، بهترین خدمات را به مسافران و زائران ارائه کنند.

فرماندار سنندج با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر در طول سال افزود: هماهنگی، هم‌افزایی و انسجام بین دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و تامین رفاه، امنیت، سلامت و رضایت‌مندی مسافران و زائران دارد و همه دستگاه‌ها باید با احساس مسئولیت در این زمینه ایفای نقش کنند.

او با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای ایام اربعین عنوان کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرستان سنندج در مسیر تردد زائران حسینی، لازم است از تمامی ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران و گردشگران استفاده شود.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سنندج هم در این جلسه بر ضرورت ارتقای سطح خدمات به زائران، مسافران و گردشگران تاکید کرد.

سیروان صنوبری بیان کرد: هدف اصلی ستاد اجرایی خدمات سفر، نظارت بر نحوه خدمات‌رسانی در مراکز اقامتی، پذیرایی و خدماتی، تامین امنیت و بهداشت عمومی و فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش رضایت‌مندی مسافران و گردشگران است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سنندج یادآور شد: ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان با همکاری تمامی دستگاه‌های عضو، برنامه‌های لازم برای استقبال، راهنمایی و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی را تدوین کرده و آمادگی کامل برای اجرای این برنامه‌ها در ایام اربعین و تعطیلات تابستانی وجود دارد.

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کد خبر 1405041300929
شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

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