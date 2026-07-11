«الموت» در مسیر جهانی شدن

تنها چند روز دیگر، نگاه جامعه جهانی به شهر بوسان کرهجنوبی دوخته خواهد شد؛ جایی که اعضای کمیته میراثجهانی یونسکو در چهلوهشتمین اجلاس خود درباره پروندههای نامزد ثبتجهانی تصمیمگیری میکنند. در میان دهها پرونده از کشورهای مختلف، «قلعه الموت» نیز قرار دارد؛ میراثی که در صورت کسب رای مثبت، به سیامین اثر ملموس ایران در فهرست میراثجهانی یونسکو تبدیل خواهد شد. اما آنچه الموت را به یکی از مهمترین پروندههای ایران در سالهای اخیر بدل کرده، روایتی است که این سرزمین از نبوغ مهندسی، مدیریت سرزمین، حکمرانی، تعامل انسان با طبیعت و بخشی از تاریخ تمدنی ایران برای جهان بازگو میکند.
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